Москва, 18 мая 2022, 11:13 — REGNUM Новый глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий (ЛДПР) может сохранить за собой пост председателя комитета Госдумы по международным делам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая сообщил источник в Госдуме.
«Слуцкий может сохранить пост главы комитета по международным делам», — сказал собеседник агентства.
Вместе с тем по сложившейся практике руководители фракций не возглавляют комитеты Госдумы.
Слуцкий большинством голосов фракции избран на пост руководителя фракции ЛДПР в Госдуме. На этом посту он сменил скончавшегося лидера партии Владимира Жириновского.
27 мая съезд ЛДПР изберет председателя партии.
Читайте ранее в этом сюжете: Слуцкий рассказал о будущем фракции ЛДПР в Госдуме