Москва, 18 мая, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Новый глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий (ЛДПР) может сохранить за собой пост председателя комитета Госдумы по международным делам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая сообщил источник в Госдуме.

Interkomitet.ru Леонид Слуцкий

«Слуцкий может сохранить пост главы комитета по международным делам», — сказал собеседник агентства.

Вместе с тем по сложившейся практике руководители фракций не возглавляют комитеты Госдумы.

Слуцкий большинством голосов фракции избран на пост руководителя фракции ЛДПР в Госдуме. На этом посту он сменил скончавшегося лидера партии Владимира Жириновского.

27 мая съезд ЛДПР изберет председателя партии.