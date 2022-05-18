Слуцкий может сохранить пост главы комитета Госдумы по международным делам
Москва, 18 мая, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Новый глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий (ЛДПР) может сохранить за собой пост председателя комитета Госдумы по международным делам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая сообщил источник в Госдуме.
Interkomitet.ru
Леонид Слуцкий
«Слуцкий может сохранить пост главы комитета по международным делам», — сказал собеседник агентства.
Вместе с тем по сложившейся практике руководители фракций не возглавляют комитеты Госдумы.
Слуцкий большинством голосов фракции избран на пост руководителя фракции ЛДПР в Госдуме. На этом посту он сменил скончавшегося лидера партии Владимира Жириновского.
27 мая съезд ЛДПР изберет председателя партии.