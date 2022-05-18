Лос-Анджелес, США, , 11:12 — REGNUM Президент Hulu Originals и ABC Entertainment Крейг Эрвич не возражает, если ведущим премии «Оскар» в 2023 году станет комик Крис Рок. Об этом 18 мая пишет Hollywood Life.

Крис Рок (сс) Andy Witchger

По словам Эрвича, он «открыт для идеи», что 95-ю церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» проведёт Крис Рок. Представитель ABC также отметил, что был в восторге от успеха «Оскара-2022», несмотря на пощёчину, которая не была прописана в сценарии.

ИА REGNUM напоминает, что во время церемонии премии «Оскар-2022» актёр Уилл Смит вышел на сцену и дал пощёчину Крису Року. Причиной удара стала шутка, сказанная комиков в адрес жены актёра, которая страдает от алопеции.

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