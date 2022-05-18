Калуга, , 12:18 — REGNUM В калужских исправительных колониях состоялись выездные церемонии бракосочетания. В 2022 году заключили браки 25 заключенных. Об этом сообщила в социальной сети руководитель ЗАГС Калужской области Варвара Антохина.

Эдмунд Лейтон. Регистрация брака. 1880-е

Регистрации брака в местах лишения свободы Калужской области прошли на территориях Дзержинского, Медынского, и Людиновского районов. В регионе начался сезон свадеб. В летние месяцы число новобрачных еще увеличится. По информации ЗАГСа Калуги, в областном центре на минувшей неделе заключила семейный союз 31 пара новобрачных. Всего с начала 2022 года калужское управление составило 678 актовых записей о заключении брака.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, церковный обряд венчания состоялся в калужском следственном изоляторе №1. Торжественный христианский обряд впервые прошёл с момента взаимодействия калужской региональной уголовно-исполнительной системы с Русской православной церковью. Сотрудник управления ЗАГС города Калуги в соответствии с нормами российского законодательства зарегистрировала брак.

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