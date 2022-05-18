Первомайск, , 11:11 — REGNUM Город Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР) подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских нацистов. Об этом 18 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Первомайска со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 09:55 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что с 17 мая на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе сдались в общей сложности 959 украинских боевиков.