Барнаул, , 20:41 — REGNUM В Барнауле благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» стартовали работы по благоустройству набережной Речного вокзала. На протяжении долгого времени за неимением доступных мест у водоёмов в черте города горожане приходили туда «позагорать на плитах» в грязи и мусоре.

Эскиз набережной у речного вокзала в Барнауле Altairegion22.ru

Как сообщает 18 мая пресс-служба городской мэрии, в 2022 году там создадут центральную прогулочную аллею, площадку для ожидания водного транспорта и транзитную зону. Строители полностью заменят дорожное покрытие, установят скамейки, солнцезащитные навесы и освещение. В настоящее время рабочие выполняют разбивку участка и демонтируют асфальт. Далее будут выполнены работы по устройству пешеходных дорожек, ремонту и благоустройству существующей подпорной стенки.

На северном входе и на южной границе участка будет предусмотрена установка велопарковок. В осенний период запланирована посадка порядка 20 деревьев, среди которых ивы, яблони, клены, липы. При озеленении города специалисты продолжат замену однолетних цветов многолетними растениями.

По словам главного инженера Дмитрия Суслова, все предложения по благоустройству набережной речного вокзала учтены при доработке проекта. Это касается расположения павильона и лавочек с учетом направлений движения граждан. С собственником речного вокзала проработали вопрос по созданию безбарьерного сопряжения частной территории с набережной

Барнаульская набережная в проекте Altairegion22.ru

«Правильное решение. Этот участок сегодня впадает в эстетическое противоречие с Нагорным парком и благоустроенной частью набережной. А в моей юности вообще вызывал некие асоциальные представления о его использовании. Очень хорошо, что запланирована посадка деревьев (их не хватает в благоустроенной части набережной). Качественная и комфортная среда всегда потягивает благоприятное использование пространства людьми. Надеюсь, что исполнение проекта будет достойным. Всегда готова к депутатскому контролю работ», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской гордуме Оксана Молодых.

Как сообщало ИА REGNUM, у жителей Барнаула благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» появился шанс выбирать территорию для благоустройства в 2023 году. В рамках всероссийского голосования, которое продлится до 30 мая, на выбор представлено 37 общественных территорий. Также идет голосование за дизайн-проекты второго этапа благоустройства парка «Юбилейный».

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