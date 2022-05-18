Москва, , 11:10 — REGNUM В Вооружённые силы России серийно поставляется комплекс «Пересвет», заявил 18 мая вице-премьер Юрий Борисов в ходе выступления на форуме «Знание».

Комплекс «Пересвет» Цитата из видео «Боевой лазерный комплекс «Пересвет“» пользователя Минобороны России.youtube.com

Он рассказал, что на подходе «так называемые системы вооружения на новых физических принципах» — лазерное оружие и электромагнитное широкополосное оружие. По словам Борисова, оно поступит в армию в ближайшие десятилетия.

«Это уже не экзотика, это уже реальность. Поделюсь с вами, что сегодня уже на вооружении комплекс «Пересвет», о котором рассказывал президент ещё в 2018 году, он уже серийно поставляется в войска, — рассказал зампред правительства России. — Он может «ослеплять» все спутниковые системы разведки вероятного противника на орбитах до 1,5 тыс. километров, выводя их из строя во время пролёта за счёт использования лазерного излучения».