Москва, 18 мая 2022, 11:10 — REGNUM В Вооружённые силы России серийно поставляется комплекс «Пересвет», заявил 18 мая вице-премьер Юрий Борисов в ходе выступления на форуме «Знание».

Комплекс «Пересвет»
Комплекс «Пересвет»
Цитата из видео «Боевой лазерный комплекс «Пересвет“» пользователя Минобороны России.youtube.com

Он рассказал, что на подходе «так называемые системы вооружения на новых физических принципах» — лазерное оружие и электромагнитное широкополосное оружие. По словам Борисова, оно поступит в армию в ближайшие десятилетия.

«Это уже не экзотика, это уже реальность. Поделюсь с вами, что сегодня уже на вооружении комплекс «Пересвет», о котором рассказывал президент ещё в 2018 году, он уже серийно поставляется в войска, — рассказал зампред правительства России. — Он может «ослеплять» все спутниковые системы разведки вероятного противника на орбитах до 1,5 тыс. километров, выводя их из строя во время пролёта за счёт использования лазерного излучения».