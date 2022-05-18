Москва, 18 мая 2022, 11:10 — REGNUM Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили один штурмовик Су-25, истребитель МиГ-29 и 15 беспилотников ВСУ, сообщил 18 мая официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

ПВО РФ
ПВО РФ
Mil.ru
«Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Триполье Донецкой Народной Республики сбит один украинский самолет Су-25. Кроме того, в районе населенного пункта Каменная Яруга Харьковской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины», — сказал он на брифинге.

Кроме того, добавил Конашенков, российскими средствами ПВО над населенным пунктом Триполье Донецкой Народной Республики сбит один украинский самолет Су-25, в районе населенного пункта Каменная Яруга Харьковской области сбит МиГ-29 ВСУ.

Также в районах населенных пунктов Каменка и Малая Камышеваха Харьковской области были перехвачены восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.