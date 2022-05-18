Москва, , 11:10 — REGNUM Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили один штурмовик Су-25, истребитель МиГ-29 и 15 беспилотников ВСУ, сообщил 18 мая официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

ПВО РФ Mil.ru

«Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Триполье Донецкой Народной Республики сбит один украинский самолет Су-25. Кроме того, в районе населенного пункта Каменная Яруга Харьковской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины», — сказал он на брифинге.

Кроме того, добавил Конашенков, российскими средствами ПВО над населенным пунктом Триполье Донецкой Народной Республики сбит один украинский самолет Су-25, в районе населенного пункта Каменная Яруга Харьковской области сбит МиГ-29 ВСУ.

Также в районах населенных пунктов Каменка и Малая Камышеваха Харьковской области были перехвачены восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.