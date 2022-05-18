Валенсия, Испания, 18 мая, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Российский полузащитник Денис Черышев попрощался с футболистами испанской «Валенсии». Об этом 18 мая сообщает AS.

Aleksandr Veprev Денис Черышев

По информации издания, срок контракта 31-летнего Черышева с «Валенсией» истекает в конце сезона 2021/22. При этом клуб не стал продлевать соглашение.

Отмечается, что футболисты «Валенсии» собрались в ресторане, чтобы провести прощальный ужин с Черышевым.

Напомним, Черышев выступает за «Валенсию» с июля 2019 года. В нынешнем сезоне он сыграл 19 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.