Стокгольм, 18 мая, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Шведская студия Stunlock объявила о релизе в формате раннего доступа массовой многопользовательской экшн-игры V Rising про вампиров, в которой присутствуют механики выживания. Информация была опубликована 17 мая на странице проекта в сервисе Steam.

Цитата из м/ф «Кастлвания». реж реж Sam Deats. 2017. США Вампир

Разработчики выложили в Сеть анонсирующий трейлер с демонстрацией игрового процесса. V Rising предлагает геймерам «стать вампиром», «выживать» во враждебном к упырям мире, «охотиться за кровью», «набирать силу» и становиться всё более могущественным существом. На момент написания этой новости более 1,6 тыс. пользователей Steam оставили «очень положительные» отзывы к игре.

Напомним, в 2016 году Stunlock выпустила командную игру Battlerite, которая распространяется по бесплатной модели. Геймеры также знают эту компанию по проекту Bloodline Champions.