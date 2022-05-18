Якутск, 18 мая, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Олекминском районе Якутии есть угроза подтопления села Хоринцы — наблюдается подъём уровня воды из-за затора на реке Лена, сообщили в телеграм-канале оперштаба республики.

Река Лена

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Региональные телеграм-каналы сообщают, что уже подтоплено несколько дворов и прикрепляют фото.

Наблюдается повышение уровней воды у Хоринцы. Уровень воды достиг отметки 900 см при критической 1000 см и продолжает расти.

Существует угроза подтопления пойменных участков и дворовых территорий населенного пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке поток воды смыл полосу движения на подъезде к мосту через реку Кабеку в районе 319 км автодороги Милько — Ключи — Усть-Камчатск.