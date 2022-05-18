Луганск, , 11:07 — REGNUM За прошедшие 24 часа украинские боевики в ходе военных действий на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряли убитыми 10 человек личного состава. Об этом 18 мая сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

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«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 10 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своем телеграм-канале.

Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли два бронетранспортёра и три единицы автомобильной техники. При этом он указал, что семь военнослужащих ВСУ сложили оружие и сдались в плен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела киевскими боевиками Куйбышевского района Донецка получила ранения мирная жительница.