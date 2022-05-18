Чебоксары, 18 мая, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В Чувашии на сцене драматического театра поставят спектакль по роману Достоевского «Братья Карамазовы». Над ним будут работать приглашённые из других городов режиссёр и сценограф. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

На премьере спектакля «Две шутки Чехова» в Русском драматическом театре в Чебоксарах

Заказчиком является Русский драматический театр (учреждение, подведомственное минкультуры Чувашии). Речь идёт о постановке спектакля в рамках государственного задания «под рабочим названием «Братья Карамазовы» по одноименному роману Фёдора Достоевского».

Театру понадобились режиссёрские и сценографические услуги (декорации, костюмное оформление, реквизит) к спектаклю. Обе закупки проводились у единственных поставщиков, и начальная цена режиссёрской работы составила 420,5 тыс. рублей, сценографии — 214 тыс. рублей.

Согласно извещениям, режиссёром-постановщиком спектакля станет Олег Куликов (г. Санкт-Петербург), за сценографию будет отвечать Алексей Паненков (г. Тюмень). Работать над спектаклем они будут с 28 июня по 26 сентября 2022 года.