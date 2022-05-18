Санкт-Петербург, , 11:14 — REGNUM Из-за санкционных, логистических и других проблем почти 80 петербургских организаций и более 16 тысяч работников Санкт-Петербурга находятся в состоянии простоя.

Рынок труда Permkrai.ru

Как сообщили 18 мая в пресс-службе Смольного, по данным на 17 мая, численность безработных в Петербурге составляет 17,2 тыс. человек. В простое находится 79 организаций, в которых числятся 16,6 тыс. сотрудников.

«В основном это компании с иностранным капиталом — 46 предприятий с 15 тыс. человек. Около половины сотрудников в простое приходится на автопроизводителей и их смежников», — отметили в Смольном.

Как известно, в Петербурге расположены три автомобильных завода корпораций Hyundai, Nissan и Toyota.

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Напомним, по данным на конец апреля 2022 года в базе Центра занятости населения работодателями официально размещено более 30 тысяч вакансий.