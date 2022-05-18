Волгодонск, Ростовская область, , 11:06 — REGNUM В Ростовской области состоится суд по делу о халатности, которая привела к падению ребёнка в канализационный люк. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Открытый люк

Следователи полагают, что инцидент случился по вине бывшего и. о. начальника участка сетей водопровода службы водопроводного хозяйства МУП МО «город Волгодонск Водоканал». Главный фигурант уголовного дела не осуществил должного контроля за техническим состоянием водопроводной сети, в том числе за открытыми люками на подведомственной территории, и не обеспечил безопасность граждан. В результате 12-летний мальчик получил тяжёлые травмы и был госпитализирован.

Материалы уголовного дела переданы в суд.

ИА REGNUM сообщало, что инцидент произошёл на улице 50 лет ВЛКСМ в Волгодонске 3 мая 2021 года. Ребёнок получил открытую черепно-мозговую травму и ушиб органов грудной клетки.

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