Между молотом и наковальней. Америке грозят и инфляция, и рецессия
Москва, 18 мая, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Власти США расплачиваются за то, что долгое время не замечали растущую проблему инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая заявила доцент финансового университета при правительстве РФ Елена Корнилова.
«Инфляция в США бьет все рекорды и является самой высокой за последние 40 лет. Эта проблема проявилась уже в 2021 году, но ее предпочитали не замечать и считать временным явлением, — сказала Корнилова. — США напечатали триллионы долларов, заливая экономику деньгами в пандемию. Естественно, однажды за это придется расплачиваться, в том числе и ростом инфляции. Замедление инфляции зависит от многих факторов. Во-первых, текущий геополитический кризис ухудшил и без того серьезный логистический кризис, связанный с нарушением цепочек поставок; во-вторых, от действий ФРС, которые хоть и поднимают ставку, но очень медленно и аккуратно, хотя, конечно, ее следовало начинать поднимать раньше».
Но, как подчеркнула экономист, власти США находятся «между молотом и наковальней».
«С одной стороны, инфляция, и ее надо как-то остановить, с другой стороны — не обрушить рынки и не вогнать экономику в рецессию», — сказал Корнилова.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор Александр Ильинский заявил, что экономика США впервые с 1970-х годов движется к новой эпохе стагфляции, для которой одновременно характеры и рецессия экономики, и высокая инфляция, и массовая безработица.