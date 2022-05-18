Москва, 18 мая, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Власти США расплачиваются за то, что долгое время не замечали растущую проблему инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая заявила доцент финансового университета при правительстве РФ Елена Корнилова.

Между молотом и наковальней

«Инфляция в США бьет все рекорды и является самой высокой за последние 40 лет. Эта проблема проявилась уже в 2021 году, но ее предпочитали не замечать и считать временным явлением, — сказала Корнилова. — США напечатали триллионы долларов, заливая экономику деньгами в пандемию. Естественно, однажды за это придется расплачиваться, в том числе и ростом инфляции. Замедление инфляции зависит от многих факторов. Во-первых, текущий геополитический кризис ухудшил и без того серьезный логистический кризис, связанный с нарушением цепочек поставок; во-вторых, от действий ФРС, которые хоть и поднимают ставку, но очень медленно и аккуратно, хотя, конечно, ее следовало начинать поднимать раньше».

Но, как подчеркнула экономист, власти США находятся «между молотом и наковальней».

«С одной стороны, инфляция, и ее надо как-то остановить, с другой стороны — не обрушить рынки и не вогнать экономику в рецессию», — сказал Корнилова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор Александр Ильинский заявил, что экономика США впервые с 1970-х годов движется к новой эпохе стагфляции, для которой одновременно характеры и рецессия экономики, и высокая инфляция, и массовая безработица.