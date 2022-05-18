Махачкала, , 11:05 — REGNUM В Дагестане попали под уголовную статью об участии в деятельности экстремистской организации трое местных жителей. В течение нескольких лет они были членами международного религиозного объединения «Нурджулар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 18 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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В 2016–2017 годы обвиняемые вступили в незаконное объединение, которое в России было запрещено еще в 2008 году. Они принимали участие в собраниях, на которых изучались экстремистские материалы. За совершенное ими преступление обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы.

В апреле 2022 года в Дагестане было возбуждено уголовное дело об участии в деятельности религиозной экстремистской организации против 35-летнего жителя республики, который в период с 2016 по 2017 год занимался изучением экстремистских материалов на собраниях международного религиозного объединения «Нурджулар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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