Москва, , 11:04 — REGNUM За последние сутки с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли и сдались в плен 694 боевика. Об этом 18 мая сообщили в Министерстве обороны РФ.

Министерство обороны РФ Admoblkaluga.ru

В министерстве рассказали, что за сутки сдались в плен 694 боевика с «Азовстали», в том числе 29 раненых.

Как сообщало ИА REGNUM, в штабе территориальной обороны ДНР назвали общее число сдавшихся в плен боевиков с завода «Азовсталь». С 16 мая сложили оружие 959 боевиков, в том числе 80 раненых. Из них 51 человек помещён на лечение в больницу города Новоазовск.