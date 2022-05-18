Ереван, , 11:03 — REGNUM Участники протестных акций в Ереване, выступающие за отставку премьер-министр Армении Никола Пашиняна, 18 мая заблокировали движение в метро. Об этом сообщает агентство Newsarmenia.

Митингующие на проспекте Баграмяна в Ереване Photolure

По данным журналистов, протестующие не дают закрыть двери в вагонах поезда. Они скандируют: «Никол — предатель» и «Армения без Никола».

Утром протестующие возобновили акции неповиновения и начали блокировать улицы столицы. Сотрудники полиции противостоят им: задерживают активистов и восстанавливают движение.

Вице-спикер парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян призывает протестующих добиться того, чтобы в камерах отделений полиции Еревана не осталось свободных мест, а у правоохранителей не хватало сил разблокировать улицы.

Стоит отметить, что масштабные акции протеста в Ереване начались 1 мая. В последние дни правоохранители задерживают сотни протестующих.

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