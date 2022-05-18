Москва, , 11:03 — REGNUM Жители РФ отказываются от заемных средств из-за роста цен на недвижимость. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Ипотека

«Основными причинами снижения объемов выдачи ипотеки в мае 2022 года стали: снижение покупательского спроса, рост ставок по ипотеке, возможная потеря работы у потенциальных покупателей и, как следствие, потеря стабильного источника дохода, снижение зарплаты, рост цен на недвижимость. В результате этого в мае многие застройщики фиксируют снижение количества бронирований на первичном рынке, — сказал Щербаченко. — На данном этапе все снижения и льготная ставка не привели к взрывному росту спроса на ипотеку. Наблюдается отказ от заёмных средств из-за роста цен на недвижимость. Например, новостройки за год подорожали в среднем на 20%, в то время как доходы населения либо увеличиваются незначительно, либо уменьшаются».

Как подчеркнул Щербаченко, развитие ипотечного рынка в дальнейшем в большинстве своём зависит от длительности программ с господдержкой, стабилизации экономической ситуации и тренда на повышение доходов населения.

«Снижение спроса на ипотеку на новостройки может привести к снижению предложения. В такой ситуации застройщики вынуждены снижать предложение, поскольку запуск новых проектов становится невыгоден. Спросом в текущих условиях будут пользоваться маленькие квартиры на ранних стадиях строительства, рядом с которыми в перспективе откроются транспортные объекты метро или удобная развязка, которые повысят стоимость недвижимости», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что в РФ продолжат замедляться темпы роста цен на недвижимость.

Читайте ранее в этом сюжете: Активность на рынке недвижимости РФ упала до минимума — экономист