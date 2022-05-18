Джакарта, 18 мая, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Индонезии сообщило, что шесть человек умерли из-за подозрения на заражение острым гепатитом, причина которого неизвестна, сообщает CNN Indonesia.

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«Из-за подозрения на острый гепатит умерли шесть человек», — заявил представитель министерства здравоохранения Индонезии Мохаммад Сиахрил.

По данным министерства, все случаи смерти произошли из-за того, что пациент поздно попал в специализированную больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель министерства здравоохранения Индонезии Мохаммад Сиахрил заявил, что в стране зафиксировано 14 случаев заражения острым гепатитом.