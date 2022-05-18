Ярославль, , 11:01 — REGNUM Депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин заподозрил экс-мэра города Владимира Волкова в желании руководить городом после отставки через своего заместителя Илью Мотовилова. Об этом Каширин заявил на заседании муниципалитета 18 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анатолий Каширин City-yaroslavl.ru

На первое заседание муниципалитета в новом статусе Мотовилов не пришёл. Как объяснил другой заммэра Вячеслав Гаврилов, Мотовилов участвует в заседании правительства области. Депутатам это не понравилось.

Илья Мотовилов стал исполняющим обязанности мэра в соответствии с уставом как заммэра по социально-экономическому развитию. Между тем эти изменения в устав были внесены недавно.

«Этот приказ, который под Мотовилова сделан практически в этом году, он предусматривает только одно: чтобы в Ярославле остался «коллективный Волков». Ушёл мэр, но чтобы «коллективный Волков» остался с этими АО его, с директорами, с МУПами, а Мотовилов будет за всем присматривать, а Волков им из Люберец будет руководить. Поэтому надо Мотовилова вызывать в июне как минимум и с ним говорить», — сказал депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин.

Депутаты на заседании рассмотрели вопрос, но не голосовали по нему — этого не предусматривает процедура. Напомним, и сам Владимир Волков также не удостоил муниципалитет своим посещением.

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