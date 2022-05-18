Ярославский депутат: Волков будет руководить городом из Люберец
Ярославль, 18 мая, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин заподозрил экс-мэра города Владимира Волкова в желании руководить городом после отставки через своего заместителя Илью Мотовилова. Об этом Каширин заявил на заседании муниципалитета 18 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
На первое заседание муниципалитета в новом статусе Мотовилов не пришёл. Как объяснил другой заммэра Вячеслав Гаврилов, Мотовилов участвует в заседании правительства области. Депутатам это не понравилось.
Илья Мотовилов стал исполняющим обязанности мэра в соответствии с уставом как заммэра по социально-экономическому развитию. Между тем эти изменения в устав были внесены недавно.
Депутаты на заседании рассмотрели вопрос, но не голосовали по нему — этого не предусматривает процедура. Напомним, и сам Владимир Волков также не удостоил муниципалитет своим посещением.