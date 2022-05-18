Уфа, 18 мая, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Ключи шести семьям обманутых дольщиков, многие из которых ожидали свои квартиры 17 лет, вручили в Уфе. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

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Обманутые дольщики ранее приобрели квартиры в несуществующих жилых комплексах ООО «Регион-Сервис» и ООО «Капитал-Хаус».

"Масштабные инвестиционные проекты — мера государственной поддержки, которая позволяет привлекать к решению проблемы обманутых дольщиков проверенных застройщиков. В результате досрочно восстановлены права шести семей и до конца года застройщик обеспечит квартирами еще 18», — приводит пресс-служба слова заместителя министра строительстваАртема Ковшова.

Сообщается, что в январе 2022 года министерство строительства и архитектуры Башкирии заключило соглашение и инвестором ООО Специализированный застройщик «Агидель-ИнвестСтрой». Согласно соглашению 24 семьи смогут получить жилье.

«Это обманутые участники долевого строительства таких недобросовестных компаний как: ООО «Капитал-Хаус», ООО «Спектр», ООО «Диал», ООО «Регион-Сервис», ООО «Дина-Трейд», ООО «Артемида», ООО «СтройПроектЦентр», — сообщает пресс-служба.

В рамках этого соглашения для обеспечения реализации масштабного инвестиционного проекта по возведению многоэтажного жилого дома «Агидель-ИнвестСтрой» получил возможность арендовать земельный участок под строительство без проведения торгов. Земля предоставляется без права переуступки права аренды и совершения сделок, влекущих к переходу права. При этом инвестор обязуется предоставить в собственность участникам долевого строительства, чьи права были нарушены, жилые помещения, общей площадью не менее 971 кв. метров в многоквартирных домах в городе Уфе до конца этого года.

«Мы понимаем, что граждане хотят заехать в свои квартиры, поэтому совместно с минстроем приняли решение предложить дольщикам уже готовые квартиры не заставляя граждан еще три года ждать окончания строительства на компенсационном участке», — приводит пресс-служба слова генерального директора ООО Специализированный застройщик «Агидель-ИнвестСтрой» Филюса Ишбулатова.

Сообщается, что в текущем году в Башкирии восстановили права около одной тысячи человек.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что своего жилья в республике ожидают ещё свыше 2,9 тыс. дольщиков.