Симферополь, , 11:00 — REGNUM Сдавшиеся в плен украинские боевики с «Азовстали» не должны подлежать обмену, их необходимо судить. Об этом 18 мая в телеграм-канале написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Сергей Аксёнов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«По поводу сдавшихся в плен крыс из подвалов «Азовстали». Считаю, что нацистские преступники однозначно не должны подлежать обмену. Они обязательно должны предстать перед судом, причем судить их надо в ДНР и ЛНР, где есть смертная казнь, где они совершали свои преступления», — написал Аксёнов.

Он подчеркнул, что судебные процессы в отношении преступников должны быть публичными.

«Результаты необходимо широко обнародовать и доводить мировой общественности, как это было с материалами Нюрнбергского трибунала. Чтобы это стало уроком для всех, кто забыл уроки Нюрнберга, для всех, кто не верил, что мы можем повторить», — подчеркнул глава Крыма.

Аксёнов высказал уверенность, что полностью блокировать шокирующую информацию о преступлениях нацистов блокировать не удасться даже на Западе, где для этого предпринимаются все усилия.

«И пусть тогда нынешние политические лидеры, которые навязывают миру лживый образ «страдающей за демократию» Украины, объясняют народам своих стран, почему они поддерживали нацистских монстров, садистов и убийц», — добавил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 18 мая с территории «Азовстали» вышли более 960 украинских боевиков.