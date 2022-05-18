Сеул, , 10:58 — REGNUM Переговоры главы Южной Кореи Юн Сок Ёля и президента США Джо Байдена состоятся в администрации южнокорейского лидера, расположенной в муниципальном округе Ёнсан-гу города Сеул, и продлятся полтора часа. Об этом сообщил сообщает KBS со ссылкой на заявление заместителя начальника Управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Ким Тхэ Хё.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, глава Белого дома прибудет в Сеул вечером 20 мая, 21 мая посетит Национальное кладбище, встретится с президентом страны и примет участие в официальном ужине.

Коснувшись КНДР, Ким Тхэ Хё пояснил, что «вероятность проведения ядерных испытаний относительно невелика», однако он добавил, что запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) возможен.

Как сообщало ИА REGNUM, в США предположили, что Северная Корея может провести испытания межконтинентальной баллистической ракеты во время визита президента США Джо Байдена в Сеул.

Читайте также: В США не исключили ракетных испытаний КНДР на фоне визита Байдена в Сеул