Сеул, 18 мая, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Переговоры главы Южной Кореи Юн Сок Ёля и президента США Джо Байдена состоятся в администрации южнокорейского лидера, расположенной в муниципальном округе Ёнсан-гу города Сеул, и продлятся полтора часа. Об этом сообщил сообщает KBS со ссылкой на заявление заместителя начальника Управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Ким Тхэ Хё.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По его словам, глава Белого дома прибудет в Сеул вечером 20 мая, 21 мая посетит Национальное кладбище, встретится с президентом страны и примет участие в официальном ужине.

Коснувшись КНДР, Ким Тхэ Хё пояснил, что «вероятность проведения ядерных испытаний относительно невелика», однако он добавил, что запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) возможен.

Как сообщало ИА REGNUM, в США предположили, что Северная Корея может провести испытания межконтинентальной баллистической ракеты во время визита президента США Джо Байдена в Сеул.

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