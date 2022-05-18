Сургут, Югра, 18 мая, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В Сургутской клинической травматологической больнице ревизоры выявили серьёзные нарушения. Об этом сообщает пресс-служба Росздравнадзора по Тюменской области и ХМАО.

Wild Child Железнодорожный вокзал. Сургут

Первая выездная проверка по требованию прокуратуры выявила в больнице нарушения лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности, материалы направлены в суд для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности юридического лица. Вторая проверка выявила медицинские изделия с истёкшим сроком годности, направлено предписание, привлечены к административной ответственности двух должностных лиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2021 года в Сургуте покончили с собой две медсестры из Сургутской клинической травматологической больницы. Первый суицид совершила медсестра-анестезист Аяжан Т. в октябре 2021 года, второй произошёл в декабре — из жизни ушла медсестра из анестезиологии Ираида И. Проверка департамента здравоохранения была безрезультатной.