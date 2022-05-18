Брянск, 18 мая, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Брянской области за минувшие сутки госпитализированы пять новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 мая в региональном оперативном штабе. После лечения выписаны 28 жителей.

Александр Куликов ИА REGNUM В инфекционной больнице

Всего в Брянской области COVID-19 подтверждён у 161 602 человек, проведено 1 858 031 исследование на коронавирус. Выздоровели 157 323 жителей.

От осложнений при инфекции скончались 4006 пациентов, в том числе один летальный исход зарегистрирован за последние сутки.