Саратов, 18 мая, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Жители Саратовской области смогут задать вопросы временно исполняющему обязанности губернатора региона Роману Бусаргину. Прямую линию с населением запланировали провести 20 мая, сообщает пресс-служба правительства области.

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Вопросы от жителей принимаются по телефону (8452) 210-922 — с 9:00 до 20:00 (местное время), на официальных страницах Бусаргина в соцсетях («Одноклассники» и «ВКонтакте»), в официальных группах Саратовской области, а также в сообществах центра управления регионом.

ИА REGNUM напоминает, 10 мая президент России Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав Марий Эл, Рязанской, Кировской, Томской, Саратовской областей.

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