Донецк, , 10:54 — REGNUM В результате обстрела киевскими боевиками Куйбышевского района Донецка получила ранения мирная жительница. Об этом 18 мая сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В результате обстрела ВФУ по пр. Кремлевский ранена мирная жительница», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время женщине оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые украинские формирования подвергли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстрелу из минометов.