Донецк, 18 мая, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ больница, школа, детский сад и 2,6 тыс. жителей остались без электричества, сообщили 18 мая в штабе территориальной обороны ДНР.

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«В результате утреннего обстрела вооруженных формирований Украины обесточены 29 трансформаторных подстанций, 1 больница, 1 школа, 1 детский сад, 2600 бытовых абонентов в Петровском районе Донецка, а также населенных пунктах Александровка и Кременец», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала эскалации ситуации в Донбассе 17 февраля киевские боевики выпустили по территории Донецкой Народной Республики в ходе более чем 2,9 тыс. обстрелов в общей сложности свыше 28,37 тысячи боеприпасов.

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