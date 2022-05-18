Курск, 18 мая, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил зафиксировать и расследовать факт обстрела со стороны Украины населенного пункта Тёткино в Курской области. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба ведомства.

Эмблема СК РФ

Об обстреле приграничного пгт Тёткино в Глушковском районе Курской области 17 мая сообщил губернатор Роман Старовойт. По его словам, минометному обстрелу подверглась территория сахарного завода на окраине посёлка, пострадавших нет.

Огневая точка была подавлена.