Лос-Анджелес, США, , 10:52 — REGNUM Американский актёр Джейсон Судейкис расстался с британской коллегой Кили Хэзелл. Об этом 18 мая пишет The Sun, ссылаясь на свой источник.

Джейсон Судейкис Скриншот с YouTube

По данным СМИ, актёры расстались из-за плотных рабочих графиков, несмотря на попытки сохранить отношения. Пара встречалась на протяжении 11 месяцев.

ИА REGNUM напоминает, что Джейсон Судейкис и Кили Хэзелл познакомились на съёмках шоу «Тед Лассо» в 2020 году. Спустя год они публично объявили о своём романе.

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