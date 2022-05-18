Джакарта, , 10:52 — REGNUM Представитель министерства здравоохранения Индонезии Мохаммад Сиахрил заявил, что в стране зафиксировано 14 случаев заражения острым гепатитом, сообщает CNN Indonesia.

Вакцинация от гепатита Airforcemedicine.af.mil

Ранее в Минздраве отмечали, что в Индонезии зарегистрировано 18 случаев заражения загадочным гепатитом.

Индонезия и другие страны мира все еще ждут решения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). До сих пор Минздраву не удалось установить причину предполагаемого загадочного острого гепатита.

Согласно данным министерства здравоохранения, семь провинций сообщили о подозрительных случаях гепатита.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство внутренних дел Сингапура назвало ряд причин, из- за которых индонезийскому исламскому проповедники отказали во въезде в страну.

Читайте также: МВД Сингапура назвало причину отказа во въезде индонезийскому проповеднику