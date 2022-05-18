Лондон, , 10:56 — REGNUM Кризис стоимости жизни усилил политические дебаты о том, как справиться с серией потрясших Великобританию экономических шоков, сообщает 18 мая Bloomberg. Консервативное правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона направило помощь тем, у кого есть работа, в то время как лейбористская оппозиция призывает к чрезвычайным бюджетным мерам, чтобы помочь пенсионерам и людям, получающим пособия.

Здание Банка Англии (сс) Adrian Pingstone

«Страны всего мира сталкиваются с ростом инфляции, — говорится в заявлении министра финансов Британии Риши Сунака. — Мы не можем полностью защитить людей от этих глобальных проблем, но оказываем существенную поддержку там, где можем, и готовы предпринять дальнейшие шаги».

Обе партии и некоторые экономисты обвинили управляющего Банком Англии Эндрю Бейли в том, что он слишком долго называл инфляцию «временной».

Скачок инфляции свидетельствует о том, что Банку Англии приходится сложно балансировать, повышая процентные ставки для обуздания инфляции, в то время как риск рецессии возрастает. Правительство вынуждено повышать налоги, и поэтому от Сунака ждут новых мер помощи населению.

Потрясение, которое обрушилось на Великобританию, вероятно, окажется сильнее и продолжительнее, чем в других странах с развитой экономикой. По данным МВФ, в следующем году цены вырастут в среднем еще на 5,3% — это самый высокий показатель в «Большой семерке». Бывший главный экономист Банка Англии Энди Холдейн заявил, что высокая инфляция может сохраниться до 2024 года.

В настоящий момент экономисты считают, что вероятность рецессии в Великобритании составляет 40%.

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