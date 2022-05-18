Москва, , 10:52 — REGNUM Сегодня, 18 мая, в России появился новый биржевой индекс стоимости отечественной пшеницы, пишут «Известия» со ссылкой на Мосбиржу и пресс-службу Центробанка РФ.

Пшеница Government.ru

Индекс будет устанавливаться в рублях без НДС на основе ежедневного расчёта средневзвешенной цены тонны пшеницы 4-го класса с условием оплаченной поставки в Новороссийск.

Теперь рассчитывать и ежедневно публиковать индекс начнёт Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу «Московская биржа»). До этого момента в России отсутствовал такой индикатор, а зарубежные аналогичные индексы или не полностью, или совсем не отражали специфику российского ценообразования.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия может достичь в 2022 году рекордных показателей по урожаю, заявил президент России Владимир Путин.

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