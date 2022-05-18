Ростов-на-Дону, 18 мая, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В Ростовской области труженики села выполнили план весеннего сева на 74%. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский на встрече с донским губернатором Василием Голубевым.

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В 2022 году посевная площадь под будущий урожай выросла по сравнению с 2021 годом на 100 гектаров. С учётом озимого клина она составит 4,8 млн гектаров. Земледельцы полностью обеспечены минеральными удобрениями, топливом, техникой и другим материально-техническим обеспечением.

С января по апрель донские хозяйства приобрели 341 трактор и 194 комбайна. Уже 150 хозяйств получили областную субсидию в виде 20%-ной скидки на покупку сельхозтехники. Из областного бюджета объём поддержки по программе субсидирования покупки сельхозтехники в 2022 году выросли практически в 1,5 раза — до 476 млн рублей.