Симферополь, , 10:51 — REGNUM В Крыму суд вынес приговор в отношении 25-летнего мужчины, признанного виновным в распространении детской порнографии, а также в развращении и насильственных действий в отношении несовершеннолетних, сообщили 18 мая в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Республике Крым и городу Севастополю.

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Как установлено судом и следствием, в 2018–2020 годах мужчина в соцсетях вступал в переписку с несовершеннолетними и «осуществлял сбор порнографических материалов». Порнографию затем он распространял в интернете.

Дело было возбуждено по материалам оперативных сотрудников МВД по Республике Крым, следователи установили 29 эпизодов преступной деятельности подсудимого, потерпевшими признаны 14 несовершеннолетних из 13 регионов России.

Суд признал мужчину виновным в преступлениях, ему назначено наказание в виде восьми лет трёх месяцев в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на полтора года. Приговор в законную силу не вступил.