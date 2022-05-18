Тель-Авив, Израиль, 18 мая, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В ходе ночных рейдов в различных районах Западного берега реки Иордан израильские силовики задержали 14 палестинцев, которых подозревают в террористической деятельности. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба армии Израиля.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Читайте также: Израиль проводит антитеррористическую операцию в районе города Дженин

Рейды проводились армией обороны Израиля, Службой общей безопасности Израиля и пограничной полицией в ряде центров на территории Иудеи и Самарии.

«Утром в населённом пункте Буркин близ города Дженин силы безопасности вели работу по задержанию подозреваемого в терроре. Во время операции в этом районе была слышна стрельба, в израильских военных были брошены взрывные устройства, в ответ солдаты открывали огонь по обнаруженным в этом районе вооружённым боевикам», — цитирует ТАСС сообщении израильской армейской пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, на Западном берегу реки Иордан военнослужащие Израиля продолжают операцию по аресту лиц, подозреваемых в терроризме. Кроме того, армия обороны Израиля проводит антитеррористический рейд в лагере беженцев Буркин возле палестинского города Дженин.