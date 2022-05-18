Владивосток, 18 мая, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В Приморье установили объёмы добычи горбуши и симы для местных жителей и коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Ловить рыбу можно с 5 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Алексей Лукашевич Сима

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«Объём вылова горбуши в Тернейском муниципальном округе составляет 100 кг для физического лица и каждого члена общины КМНС. Симы в Ольгинском районе, Лазовском, Тернейском муниципальных округах можно выловить до 20 кг», — пояснили в краевом агентстве по рыболовству.

Срок добычи горбуши и симы в Тернейском округе определен с 5 июня по 31 июля, симы — в Лазовском, Ольгинском округах — с 10 июня по 31 июля.

Ранее КМНС Приморья для традиционной хозяйственной деятельности получили более 5 тонн тайменя, гольца и корюшки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области 64-летнего рыбака задержали за незаконную рыбалку.