Горловка, ДНР, , 10:49 — REGNUM Вооружённые украинские формирования подвергли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстрелу из минометов. Об этом 18 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Миномётный обстрел John Crosby

Уточняется, что обстрел Горловки со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 10:17 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено три мины калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что двое военнослужащих с Сахалина старший лейтенант Данила Конышев и сержант Никита Уваров погибли в ходе специальной операции в защиту Донбасса.