Москва, , 10:49 — REGNUM В РФ продолжат замедляться темпы роста цен на недвижимость из-за укрепления рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Ипотека Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Активность на российском рынке недвижимости снизилась до минимума, рынок находится в замершем состоянии уже два месяца, — сказала Степанова. — Мы будем наблюдать продолжающееся замедление темпов роста цен (а в некоторых сегментах даже снижение цен) из-за укрепления рубля. С середины 2022 года возможно падение цен на первичном рынке недвижимости, так как застройщики будут заинтересованы в сохранении продаж даже при уменьшении своей маржи и будут договариваться с банками о пересмотре условий своего проектного финансирования. Весьма вероятно и снижение цен на вторичном рынке с осени 2022 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова рассказала, продолжат ли в России падать объемы выдачи ипотечных кредитов.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ продолжат падать объемы выдачи ипотечных кредитов — экономист