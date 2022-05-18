Казань, 18 мая, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Федеральное казённое учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» 2 июня 2022 года планирует выбрать подрядчика для строительства и реконструкции участка третьего этапа автодороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа. Начальная цена составит 20 289 455 130 рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

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В контракте речь идёт о работах на участке км 55+300 — км 89+400 (участке обхода городов Нижнекамска и Набережных Челнов в Татарии). По контракту планируется аванс в размере 25%. Источник финансирования — федеральный бюджет.

Работы планируется начать с 30 июня 2022 года, а завершить к 30 октября 2024 года.

Напомним, также сообщалось, что к 2024 году Москву и Казань свяжет новая скоростная трасса М-12. В апреле 2022 года госкомпания «Российские автомобильные дороги» объявила тендер на один из этапов строительства. Он стартовал с ценой более 69,7 млрд рублей.