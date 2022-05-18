Санкт-Петербург, , 10:53 — REGNUM Санкт-Петербург расширит свою территорию на 1 353 509 кв. метров за счёт созданных путём намыва искусственных земельных участков в районе Финского залива. Соответствующее предложение 18 мая рассмотрели в рамках очередного заседания Законодательного собрания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Лахта Центр в Санкт-Петербурге Александра Просвирникова © ИА REGNUM

Новые территории находятся в разных локациях вдоль залива. Так, один участок площадью в 166 тыс. кв. м расположен на Южной дороге, на западе Крестовского острова.

Другой, площадью почти в один миллион кв. метров, в юго-западной части акватории Невской губы. В том же районе, восточнее дамбы, город расширится ещё на 224 тыс. кв. м.

«Для формирования на Крестовском острове стадиона и прилегающих территорий, а в частности, намытый участок — станция метро («Зенит», — прим. ред.), это опоры ЛЭП, был дополнительно создан данный участок. А что касается побережья Финского залива и Петродворцового района, там создавалась территория для развития порта «Бронка», и в том, и в другом случае все правовые обстоятельства соблюдены», — заявил представитель губернатора Петербурга в Заксобрании Константин Сухенко, представляя законопроект в парламенте.

Сухенко подчеркнул, что все работы на этих земельных участках работы полностью завершены, поэтому ничто не должно препятствовать принятию закона.

Депутаты поддержали проект. За него проголосовали 48 парламентариев.