Ереван, 18 мая, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Министерство обороны Армении опровергло обвинения в обстреле азербайджанских позиций на границе двух стран. Об этом 18 мая говорится на сайте ведомства.

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«Заявление о том, что в ночь с 17 на 18 мая подразделения ВС РА обстреляли из огнестрельного оружия разного калибра азербайджанские военные позиции, расположенные в восточной части армяно-азербайджанской границы, является дезинформацией», — говорится в сообщении.

По данным армянского военного ведомства, ситуация на границе с Азербайджаном относительно стабильна и находится под контролем армянских вооружённых сил.

Напомним, ранее в минобороны Азербайджана сообщили, что позиции вооруженных сил страны на кельбаджарском направлении были обстреляны со стороны Армении.