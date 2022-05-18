Москва, , 10:47 — REGNUM В Госдуме намерены детально изучить возможность выхода России из ВТО и ВОЗ, в ЛДПР намерены поддержать предложения МИД России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая, об этом заявил руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Детально изучим… Тем не менее фракция ЛДПР неоднократно выступала с позиции, что вступление в ВТО и взаимная отмена пошлин к великому сожалению сделала неконкуретоспособными наши предприятия в том числе машиностроительных отраслей, авиастроение. Нам выгоднее стало импортировать, нам выгоднее стало продавать сырье, газ и нефть, древесину… Инициатива понятна. Думаю, что, проведя соответствующие консультации с правительством, ведомствами, экспертами, инициативу поддержим», — сказал парламентарий.

МИД России направил в Госдуму перечень международный соглашений, которые могут подлежать денонсации, в их числе вопрос о выходе из соглашений о ВТО и ВОЗ.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам палаты изучить вопрос о целесообразности присутствия России во Всемирной торговой организации, Международном валютном фонде и Всемирной организации здравоохранения.

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