Москва, 18 мая, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В Госдуме намерены детально изучить возможность выхода России из ВТО и ВОЗ, в ЛДПР намерены поддержать предложения МИД России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая, об этом заявил руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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«Детально изучим… Тем не менее фракция ЛДПР неоднократно выступала с позиции, что вступление в ВТО и взаимная отмена пошлин, к великому сожалению, сделали неконкуретоспособными наши предприятия, в том числе машиностроительных отраслей, авиастроение. Нам выгоднее стало импортировать, нам выгоднее стало продавать сырье, газ и нефть, древесину… Инициатива понятна. Думаю, что, проведя соответствующие консультации с правительством, ведомствами, экспертами, инициативу поддержим», — сказал парламентарий.

МИД России направил в Госдуму перечень международных соглашений, которые могут подлежать денонсации, в их числе вопрос о выходе из соглашений о ВТО и ВОЗ.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам палаты изучить вопрос о целесообразности присутствия России во Всемирной торговой организации, Международном валютном фонде и Всемирной организации здравоохранения.