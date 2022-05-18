Мариуполь, ДНР, 18 мая, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Уже 962 украинских боевика вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе и сдались в плен. Об этом 18 мая сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В телеграм-канале штаба появилось сообщение со свежими данными по сдаче в плен украинских военнослужащих в Мариуполе.

«В общей сложности с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен 962 украинских боевика», — заявили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мариуполе группы военнослужащих ВСУ и нацбатов сдаются в плен силам союзников.