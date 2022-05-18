Красноярск, , 10:47 — REGNUM Первый в истории города троллейбус собрали в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 мая в правительстве Красноярского края.

Красноярск Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Сборкой занимались красноярская компания ООО «Белрус» и белорусская «БКМ Холдинг».

Краевые власти напомнили, что решение о совместном производстве электротранспорта на базе Красноярска было принято в ноябре 2021 года на встрече посла Белоруссии в РФ Владимира Семашко и губернатора края Александра Усса.

Усс назвал первый собранный в Красноярске троллейбус «историческим событием». Он отметил, что электротранспорт является приоритетом для Красноярска, поэтому троллейбусы будут востребованы.

«В планах компаний расширение производственных площадок, а также видов сборки — это будут не только троллейбусы, но и трамваи, в которых также очень нуждается наш город», — подчеркнул губернатор.

Новый современный троллейбус рассчитан на 90 пассажиров и имеет 25 посадочных мест. Он является низкопольным и оборудован аппарелью для маломобильных пассажиров. В салоне есть камеры видеонаблюдения, кондиционер, мониторы, USB-зарядки для гаджетов и Wi-Fi.

На сборку первого троллейбуса ушло три месяца. Последующие планируют собирать быстрее.

Кузов троллейбуса в Красноярск доставили из Белоруссии. Остальные детали — это комплектующие из России.

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